Ekim ayının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak belirlenmesi dolayısıyla yapılan bilgilendirme çalışmaları kapsamında Medicana International Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, meme kanserine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var"

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yücel, "Meme kanseri tek tip bir hastalık değil, birçok alt tipi mevcut. Bu nedenle tedavisi de farklılık gösteriyor. Her 8 kadından biri yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşıyor. Obezite, menopoz sonrası kilo alımı, genetik ve ailevi faktörler riski artırıyor. Kadınların çoğu hastalığı kendi muayeneleri sırasında fark ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın tarama programları ve mamografi üniteleri de erken teşhiste büyük önem taşıyor. Risk grubundaki kadınların 40 yaşından itibaren düzenli taramaya başlaması gerekiyor" dedi.

"Meme kanseriyle mücadelede elimizde çok fazla silah var"

Meme kanseri tedavisinde önemli ilerlemeler sağlandığını belirten Yücel, "Bu hastalıkla mücadele çok boyutlu. Kemoterapi, endokrin tedavi, akıllı ilaçlar ve immünoterapi gibi birçok yöntem mevcut. Hangi tedavinin uygulanacağı, tümörün özelliklerine göre belirleniyor. Erken evrede yakalanan tümörlerde tamamen iyileşme mümkün. İleri evrelerde dahi hastalık, kronik hale getirilerek yaşam süresi uzatılabiliyor. Erken teşhis, hastanın yaşam kalitesini ve tedavi başarısını doğrudan etkiliyor" diye konuştu.