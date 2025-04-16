Üçüncü trimester dönemine baktığınızda, bu dönem içerisinde sizin için oldukça utanç verici birtakım şeyler yaşamaya şimdiden hazırlıklı olun. Örneğin, tuvalete gitmek gibi bir niyetinizin olmamasına rağmen, olup olmadık her yerde tuvalet ihtiyacınızın ortaya çıkması bunlardan bir tanesidir. Hatta bazı durumlarda altınıza bile kaçırabilirsiniz. Bunun en büyük sebebi büyüyen bebeğinizin mesanenize baskı yapmasıdır. Aslında bu olayların hepsi doktorunuz ve daha önce gebelik tecrübesi yaşamış kişilerin öngördüğü olaylardan farklı değildir ve hepsi geçici gelişmelerdir. Bununla birlikte artık günlük yürüyüşlerinizi alışkanlık haline getirmenizin zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Eğer rutin yürüyüşlere başlamadıysanız bundan sonra her gün belli bir süre dışarı çıkmaya hazır mısınız?

27 Haftalık Bebek Boyutu

27 haftalık hamilelik boyunca bebeğinizin büyüklüğü neredeyse bir marul başı kadardır. 27 haftalık ortalama bir fetüs kabaca 36,5 cm (14,4 inç) büyüklüğünde ve 860 gr (1,9 pound) ağırlığındadır. Ancak bu sefer ki durum biraz farklı, çünkü bebeğiniz sadece büyümekle kalmıyor aynı zamanda her geçen gün daha da akıllı bir bebeğe dönüşüyor.

27 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

27 haftalık gebelik döneminde olan bir kadın beş ay, dört hafta önce hamile kalmış demektir. Buna göre hamileliğinizin altıncı ayının, yani ikinci üç aylık dönemin son haftasındasınız.

27 Haftalık Gebelik Belirtileri

Doğrusunu söylemek gerekirse bundan sonraki gebelik sürecinde sizi aşırı derecede rahatsız eden ve canınızı sıkan semptomların yakın zamanda ortadan kalkması pek de muhtemel değildir. Bununla birlikte gün geçtikçe bu semptomlar ile birlikte yaşamaya alıştığınız için en azından onlarla başa çıkmanın bir yolunu muhtemelen bulmuşsunuzdur. Belki de bu belirtiler sizin hayatınızın normal birer parçası hâline gelmiştir. 27 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Bacak ağrısı: Kramp sırasında bacaklarınızı germeye devam edin, çünkü ayaklarınızı esnetmek krampın geçmesine yardımcı olabilir. Bu dayanılmaz acıyı hafifletmek veya önlemek için bol su içmenizde fayda var.

Sırt ağrısı: Vücudunuzu nazik bir şekilde germe, sırtınızdaki ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilir. Kalçalarınızdaki baskıyı hafifletebilecek ve sırtınızın nispeten daha rahat bir pozisyonda durmasına yardımcı olabilecek büyük vücut yastıklarından biriyle yatmayı düşünebilirsiniz.

Kabızlık: Eğer şimdiye kadar lifli yiyecekler yemek, bol su tüketmek ve sık sık yürüyüşe çıkmak gibi kabızlık giderici önlemleri almanıza rağmen bu rahatsızlığınız ile ilgili sıkıntılarınız hâlâ devam ediyorsa, vakit kaybetmeden doktorunuzdan randevu isteyin. Lif takviyesi almanın veya dışkı yumuşatıcı kullanmanın bu süreçte güvenli olup olmadığını da mutlaka doktorunuza sorun.

Hemoroit: Özellikle gebeliğin ikinci üç haftalık sürecini yaşayan bayanlarda en sık görülen ve en can sıkıcı semptomlardan birisidir. Bu rahatsızlığın en büyük nedeni bebeğinizin sindirim sisteminize uygulamış olduğu hafif şiddetli baskıdır. Buna bağlı olarak siz de tuvaletinizi yapmakta büyük zorluk yaşarsınız. Ancak hemoroit rahatsızlığınız ile birlikte kabızlığınızın olması, ileri dönemde oluşacak olan muhtemel şişlik ve rahatsızlıkların önüne geçmenizi sağlayacaktır.

Cilt, saç ve tırnak değişiklikleri: Tahmin edilemeyen gebelik semptomları kategorisine uzuvlarınızdaki değişiklikleri yazın. Saçlarınız ve tırnaklarınız daha değişik bir görüntüye bürünmek ile birlikte normal zamanda olandan daha hızlı bir şekilde uzar. Aynı zamanda tırnaklarınız daha kırılgan ve sert bir hâl alır, saçlarınız ise hafiften dökülmeye başlar. Cildiniz de bariz bir şekilde kalınlaşmaya başlar.

Hamile hapşırığı: Hapşırdığınız zaman istemeyerek de olsa bir miktar çişinizi altınıza kaçırabilirsiniz. Bebek mesanenize yaklaşık bir tonluk baskı uygular ve mesanenizi boşaltmak için sık sık mola vermek zorunda kalırsınız. Ayrıca beklenmedik bir zamanda altınıza kaçırmaktan endişe ediyorsanız bunun için altınıza külotlu çorap giymek dışında yapabileceğiniz pek fazla bir şey yoktur.

İkiz bebeklere hamile olan 27 haftalık kadınlar diğer hamilelere göre erken doğuma karşı daha savunmasızdır. Bu nedenle eğer ikiz bebeklere hamile iseniz ve kanama, sulu akıntı, karın ağrısı, sürekli ve tekrarlayan kasılmalar gibi normal olmayan herhangi bir hamilelik belirtisi fark ederseniz, derhal kadın doğum uzmanını durumunuzdan haberdar edin.

27 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

27 haftalık gebelik sırasında 7 – 15 kg almış olmalısınız. Eğer önerilenden daha hızlı bir şekilde, örneğin haftada bir veya bir buçuk kilo aldıysanız, kadın doğum uzmanınız sizi biraz yavaşlamanız konusunda uyarabilir. Bu durum her ne kadar keyfinizi kaçıracak da olsa, doktorunuz kilo alımınızı kontrol altında tutmanız için size bazı ipuçları verebilir.

Doktorunuzun size tavsiye edeceği kilo alımı veya kilo verme önerilerini uygulayarak gebelik komplikasyonlarını ve erken doğum riskini azaltabilirsiniz. Bununla birlikte, yanınızda devamlı taşımak zorunda kalacağınız fazla kilolarınız olmadan üçüncü trimesterinizi (üç aylık süreç) biraz daha kolay ve tahammül edilebilir bir hâle getirmiş olacaksınız. Eğer ikiz bebeklere 27 haftalık hamile iseniz muhtemelen daha fazla kilo (13 kg – 20 kg) almışsınızdır. Yine de, ikizleriniz tek yumurta ikizlerinde olduğu gibi aynı hızda ve aynı oranda büyümez ve gelişmezler. Mutlaka bebeklerin kilolarında ufak tefek farklılıklar olacaktır.

27 haftalık ikiz gebelik söz konusu ise, muhtemelen 27 haftalık tek bebeğe hamile olan bir anne adayına göre karnınızda iki kat daha fazla tekme ve yumruk hissedersiniz. Hatta karnınızda küçük seğirmelere benzeyen hıçkırıklar bile hissedebilirsiniz. Şimdilik arkanıza yaslanın ve tekmelerin, yumrukların tadını çıkarın çünkü bu hazzı bir daha yaşama şansınız olmayabilir. Muhtemelen gelecek haftalarda, bebeğinizin günden güne nasıl geliştiğinin farkına varmaya ve tekmelerini saymaya başlayacaksınız.

27 Haftalık Gebelik Görüntüsü

27 haftalık gebelik sırasında karnınızın içinde bulunan sevimli bebeğiniz hızla gelişen ciğerleriyle nefes alıp vermeye çalışmaktadır. Aynı zamanda ilk beyin aktivitelerini göstermeye bu haftadan itibaren başlayacak. Önümüzdeki haftalarda bebeğin beyni daha karmaşık bir hâle gelmeye devam edecek ve bu durum 27 haftalık fetüsü gerçek bir akıl küpüne dönüştürecektir.

Hamilelik sürecinizde şimdiye kadar herhangi bir komplikasyon veya olumsuzluk ile karşılaşmadıysanız, muhtemelen doğum olana kadar bir randevu almanıza veya 27. haftada ultrason yaptırmanıza gerek kalmayacak. Yine de önümüzdeki haftadan itibaren, doktorunuzu ayda iki kez ziyaret edebilirsiniz. Gelecek seferlerde genel olarak bekleme odasında geçecek olan ziyaretlerinizi daha keyifli hâle getirmek için yanınıza dergiler alabilir veya yeni telefon uygulamaları indirebilirsiniz.

Gebeliğin 27. Haftasında Yapılacaklar

27 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Kendiniz ve bebeğiniz için doğum sonrasında yardımcı olacak alanında uzman bir çocuk doktorunu şimdiden ayarlamaya çalışın.

En önemli kararlardan birisi: Doğum odasında yanınızda kim olacak?

Doğum planı yapmayı ihmal etmeyin

Doğum egzersizleri yapın.