Yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerden 118'inin tutuklandığı, 34'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise hala sürdüğü belirtildi.

Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Karabük, Ankara, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Bayburt, Zonguldak, Sivas, Bolu, Adana, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Kırşehir, Kayseri, Tekirdağ, Kütahya, Bingöl, Hatay, Tokat, Çanakkale, Erzurum, Mersin, Antalya, Kocaeli, Nevşehir ve Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık yer aldı.

Soruşturma başlatılan şüphelilere ait çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale de el konuldu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.