Mumcu ailesinin talebi üzerine gerçekleştirilecek görüşmede, suikast soruşturmasında gelinen aşama ile dosya kapsamında sürdürülen yeni çalışmalar değerlendirilecek.
Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te Ankara’daki evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirmişti.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bakan Gürlek, ailenin görüşme talebine olumlu yanıt vererek 6 Ağustos için randevu oluşturdu. Görüşmede, soruşturma dosyasındaki son gelişmelerin aileyle paylaşılması bekleniyor.
Kaynak: Ekonomim