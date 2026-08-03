Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerindeki bir telefon mağazasında meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli ve ellerinde eldiven bulunan 2 şüpheli, önce cadde üzerindeki bir fırının önüne geldi. Buradan aldıkları odun parçasıyla telefoncu dükkanının vitrin camını kıran şüpheliler, tezgahta bulunan yaklaşık 400 bin lira değerindeki 14 cep telefonunu alarak yaya şekilde kaçtı. İş yerindeki alarm sisteminin devreye girmesi üzerine işletme sahibi dükkana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken çevrede güvenlik önlemi alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde detaylı çalışma yaparken, şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.

"Alarm çaldı ama kimse aldırış etmedi"

İşletme sahibi Erdem Yakışkan, "Sabah 04.50 sıralarında alarmın çalması üzerine iş yerime geldim. Geldiğimde camların kırıldığını ve vitrindeki telefonların çalındığını gördüm. Çevredeki vatandaşlar polisi aramış, ekipler de kısa sürede geldi. İki kişi yüzleri maskeli ve ellerinde eldivenle gelmiş. İlerideki fırının önünden aldıkları odunla camı kırıp içeri girmişler. Alarm çalmasına rağmen kimse aldırış etmemiş. Olayın ardından karakola giderek şikayetçi olduk" dedi.

Yakışkan, bölgede son aylarda hırsızlık olaylarının arttığını belirterek, "Burası Şahintepe'nin en merkezi noktalarından biri. Daha önce sürekli polis uygulamaları yapılıyordu. Son aylarda bu uygulamaları göremiyoruz. Zararımız yaklaşık 400 bin lira. Kepengimiz de yaklaşık bir haftadır arızalıydı. Hırsızların bunu fırsata çevirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hırsızlık anı kamerada

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin odun parçasıyla telefoncu dükkanının camını kırdığı, ardından tezgahtaki cep telefonlarını kısa sürede topladığı ve alarm çalmasına rağmen yaya olarak kaçtığı anlar yer aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.