Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 17 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde az bulutlu hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.
Bursa’da rüzgarın saatte 5 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 12 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde az bulutlu havayla birlikte en yüksek sıcaklık 34 derece olacak.
İnegöl’de de rüzgar hızının saatte 5 kilometre olacağı öngörülüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ