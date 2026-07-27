Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 6 bin 178 TL, satış fiyatı ise 6 bin 246 TL oldu.

22 ayar altın 5 bin 647 TL’den alınırken 5 bin 838 TL’den satılıyor. 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 386 TL, satış fiyatı 4 bin 551 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 125 TL, satış fiyatı 10 bin 195 TL oldu. Eski çeyrek altın ise 10 bin 45 TL’den alınırken 10 bin 151 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 20 bin 251 TL, satış fiyatı 20 bin 403 TL olarak açıklandı. Tam altın ise 40 bin 371 TL’den alınırken 40 bin 612 TL’den satışa sunuluyor.