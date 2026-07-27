Diplomatik görüşmelerin yeniden başlayabileceği beklentisiyle Brent petrol ve ABD ham petrolünün fiyatı yüzde 5’in üzerinde geriledi.

Haftaya sert düşüşle başlayan petrol piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,8 azalarak 91,20 dolara indi. ABD ham petrolü WTI ise yüzde 5,5 değer kaybederek 84,40 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların hafifleyebileceği ve küresel petrol arzında kesinti yaşanmayacağı yönündeki beklentiler etkili oldu.

DİPLOMATİK TEMAS BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Trump yönetiminin yaklaşık iki haftadır devam eden askeri operasyonların ardından yeni saldırıları askıya alması, Washington ile Tahran arasında yeniden diplomasi masasına dönülebileceği yönündeki umutları artırdı.

Olası müzakerelere ilişkin beklentiler, yatırımcıların petrol arzına yönelik endişelerini azaltırken fiyatların üzerinde oluşan savaş riskinin de gerilemesini sağladı.

Geçtiğimiz hafta bölgede çatışmaların şiddetlenmesiyle Brent petrolün fiyatı 100 doların üzerine çıkarak son dönemin en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Ateşkes ve diplomasi ihtimalinin güçlenmesiyle fiyatlar yeniden 90 dolar bandına çekildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik de piyasaların gündemindeki yerini koruyor.

Uzmanlar, boğaz üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarının normal seviyelere dönmesi durumunda fiyatlardaki düşüşün devam edebileceğini ifade ediyor. Bölgede yeniden askeri gerilim yaşanması halinde ise petrol fiyatlarının hızla yükselişe geçebileceği belirtiliyor.