Sabah saatlerinde gram altın 5 bin 572 liradan alınırken, 5 bin 671 liradan satılıyor. 22 ayar altın 5 bin 94 liradan alınıp 5 bin 352 liradan satışa sunuluyor.

14 ayar altın 3 bin 76 liradan alınırken, 4 bin 176 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 129 liradan alınıp 9 bin 252 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın ise 9 bin 56 liradan alıcı bulup 9 bin 195 liradan satışta.

Yarım altın 18 bin 258 liradan alınıp 18 bin 492 liradan satılırken, tam altın 36 bin 404 liradan alıcı buluyor ve 36 bin 837 liradan satışa sunuluyor.