Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, il merkezindeki pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ile F.Y. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Aralık’ta Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu’nda meydana gelmiş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz (25), doğum günü için arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra fenalaşmıştı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Horuz, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında olay günü alınan pasta numunesinin, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı’na gönderildiği, inceleme sonuçlarının dosyaya ekleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.