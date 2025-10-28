2025 yılını Rıfat Ilgaz’a Nilüfer Belediyesi’nin bu çerçevede düzenlediği "Rıfat Ilgaz Öykü Ödülü"nde kazananlar belli oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin 2025 Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Rıfat Ilgaz Öykü Ödülü"nde kazananlar açıklandı. Her yarışmacının iki öyküyle katıldığı yarışmaya bu yıl büyük ilgi oldu. 131 yarışmacının toplam 262 öyküyle yer aldığı yarışmada, ödüle değer görülen eserler, yapılan değerlendirmeler sonucu belirlendi. Bu yıl öykü yarışmasında büyük ödül 10 bin TL, mansiyon ödülleri ise 5 bin TL olarak açıklandı.

Burcu Aktaş, Turgay Fişekçi, Nalan Karagöz, Nahit Kayabaşı, Figen Şakacı’dan oluşan yarışmanın seçici kurulu, değerlendirme sonucunda; "Canlı bir öykü atmosferi oluşturması, diyaloglarının doğallığı ve ele aldığı temayı öykü formunda başarıyla işlemesi" gerekçesiyle Adalet Temürtürkan’ın "Bilmediğim Dağların Ardındaki Bahçe" başlıklı öyküsü "Rıfat Ilgaz Öykü Ödülü" yarışmasında büyük ödüle değer bulundu.

Ayrıca; Derya Atsan, Tuğba Yalçın, Yakup Cemel, Anıl Çetinel Örselli, Özlem Oral Gürdal mansiyon ödülüne, İnci Gürbüzatik, Gülnar Kandeyer, Ali Çağlar Kale, Nihal Aksoy, Mürşide Göven, Zeliha Tamer Uçar, Berk Kaya, Emin Mete Öztürk, Handan Saatçıoğlu Gürses, Gencay Çubuk, R.Nur Aktaş Engin, Hakan Akar, Ebru Nisa Gürbüz, Güner Arslan’ın öyküleri de hazırlanacak kitapta yayınlanmaya değer bulundu.

Ödüller Aralık ayında yapılacak Yılın Yazarı Rıfat Ilgaz Sempozyumu kapsamında sahiplerine verilecek.