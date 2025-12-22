Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kış Spor Okulları’nda üçüncü dönemin ardından sertifikalarını alan çocuklar, kış dönemini hem spor yaparak, hem de öğrenerek geçirme fırsatı buldu.

Bursa’da tüm çocukların ve gençlerin en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları’nda üçüncü dönemi de tamamladı. 4 hafta boyunda sporun temel eğitimlerini alan 4-16 yaş aralığındaki çocuklar, sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Her yıl binlerce çocuğa modern tesislerinde ve deneyimli antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı sunan Kış Spor Okulları’nda bu yıl da 12 branşta 4 haftalık eğitimler veriliyor. 9 dönem haline düzenlenen Kış Spor Okulları’nda karate, güreş, basketbol, taekwondo, judo, cimnastik, voleybol, kort tenisi, okçuluk, satranç, masa tenisi ve yüzme branşlarında çocuklar eğitim alıyor. Hafta sonları düzenlenen Kış Spor Okulları’nda üçüncü dönem dördüncü dönem 27 Aralık’ta başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm çocukları Kış Spor Okulları’na beklediklerini dile getirdi.