Rekabet Kurulu, piliç eti sektörüne yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın sonucunda, aralarında Beypiliç, Lezita, Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu ve Gedik gibi tanınmış markaların da bulunduğu 13 firmaya toplam 3 milyar 704 milyon TL idari para cezası verdi. İnceleme kapsamında yer alan CP markası ise herhangi bir ihlal tespit edilmediği için cezalandırılmadı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (LEZİTA), Akpiliç Tic. Ltd. Şti. (AKPİLİÇ), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (ASPİLİÇ), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (BANVİT), Bakpiliç Entegre Tavukçuluk AŞ (BAKPİLİÇ), Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (BEYPİLİÇ), Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ (BOLEZ), Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. AŞ (BUPİLİÇ), CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ (CP), Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (ERPİLİÇ), Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ (GEDİK), Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (HASTAVUK), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (KESKİNOĞLU) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (ŞENPİLİÇ) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak 04.01.2024 tarihli ve 24-01/8-M(1) sayılı, 06.06.2024 tarihli ve 24-25/602-M sayılı ve 18.10.2024 tarihli ve 24-42/999-M sayılı Rekabet Kurulu (Kurul) kararları uyarınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma süreci devam ederken BEYPİLİÇ, BOLEZ, KESKİNOĞLU, LEZİTA ve ŞENPİLİÇ tarafından uzlaşma başvurusunda bulunulmuştur.

Bu kapsamda; BEYPİLİÇ tarafından sunulan uzlaşma metninin 21.05.2024 tarihli ve 24-23/529-223 sayılı, BOLEZ tarafından sunulan uzlaşma metninin 20.12.2024 tarihli ve 24-54/1225-523 sayılı, KESKİNOĞLU tarafından sunulan uzlaşma metninin 03.05.2024 tarihli ve 24-21/488-208 sayılı, LEZİTA tarafından sunulan uzlaşma metninin 09.05.2024 tarihli ve 24-21/500-211 sayılı ve ŞENPİLİÇ tarafından sunulan uzlaşma metninin 21.05.2024 tarihli ve 24-23/529-222 sayılı, Kurul kararları ile kabul edilmesiyle birlikte soruşturmanın BEYPİLİÇ, BOLEZ, KESKİNOĞLU, LEZİTA ve ŞENPİLİÇ bakımından sonlandırılmasına karar verilmiştir. Böylece beş teşebbüs rekabete hassas bilgi değişiminin tarafı olduklarını ve bu suretle 4054 sayılı Kanun 4. maddesini ihlal ettiklerini kabul etmişlerdir. Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında %25 oranında indirim uygulanarak;

BEYPİLİÇ’e 244.655.573,31 TL,

BOLEZ’e 41.164.149,12 TL,

KESKİNOĞLU’na 107.981.782,50 TL,

LEZİTA’ya 277.866.357,92 TL ve

ŞENPİLİÇ’e 357.687.454,48 TL olmak üzere beş teşebbüse toplamda 1.029.355.317,33 TL idari para cezası verilmiştir.

Soruşturma sürecinin sonunda ise Kurulun 18.09.2025 tarihli toplantısında soruşturmanın diğer taraflarından AKPİLİÇ’in, ASPİLİÇ’in, BAKPİLİÇ’in, BANVİT’in, BUPİLİÇ’in, ERPİLİÇ’in, GEDİK’in ve HASTAVUK’un rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal ettiklerine dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğine 25-35/837-492 sayı ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

AKPİLİÇ’e 28.968.741,06 TL,

ASPİLİÇ’e 118.167.698,22 TL,

BAKPİLİÇ’e 104.712.821,98 TL,

BANVİT’e 947.305.871,90 TL,

BUPİLİÇ’e 129.817.126,85 TL,

ERPİLİÇ’e 817.157.021,41 TL,

GEDİK’e 419.548.478,85 TL ve

HASTAVUK’a 108.983.792,58 TL olmak üzere toplamda 2.674.661.552,85 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Böylece beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 3.704.016.870,18 TL idari para cezası verilmiştir.

Bununla birlikte soruşturma taraflarından CP hakkında 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bir bulguya ulaşılamadığından, ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

Ayrıca söz konusu Kurul kararı kapsamında 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrası uyarınca,

Beyaz et pazarında üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren teşebbüslerin güncellenen satış fiyatlarını (fiyat listelerini) yeniden satıcıları dahil olmak üzere alıcılarına duyurdukları andan itibaren uygulamaya koymaları ve İleri tarihli fiyat listesi uygulamalarını sonlandırmaları

husularında davranışsal tedbir uygulanmasına karar verilmiştir."