1995 yılından beri Sakarya’da sağlık alanında hizmet veren Özel Adatıp Hastanesi, yeni yatırım çalışmaları ile şehre sağlık alanında verdiği hizmeti daha da yükseğe çıkartmayı hedefliyor.

Kurulduğu günden beri Sakaryalılara sağlık alanında hizmet veren Özel Adatıp Hastanesi, alanında yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Uluslararası standartta yeni bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışmasında sona gelen hastane, yeni bir saç ekim birimi alanı ile birlikte Sakarya markasını sağlık turizminde de üst seviyelere çıkartmayı planlıyor. Yeni çalışmaları hakkında konuşan Özel Adatıp Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Gökhan Öner, hastane olarak şehre hizmet vermekten büyük gurur duyduklarını ve Sakarya halkından aldıkları güç ile yeni yatırımlar için başlattıkları süreçlerin sonuna geldiklerini açıkladı. Öner, “Özel Adatıp Hastanesi olarak önce insan misyonuyla Sakarya’mızın hizmetinde olmaktan, Sakarya’ya değer katmaya çalışmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çerçevede yeni yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza da hız kazandırdık. Özel Adatıp Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi direktörünüz Prof. Dr. Hakan Akın ve akademik kadromuzla birlikte şehrimize yeni bir diş merkezi kazandırmak için gerekli süreçleri titizlikle gerçekleştiriyoruz. İnsanlarımızın sağlıkla gülümsemesinden aldığımız ilhamla, var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

"Sakarya’nın global pazarda bir marka olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Öner, hastanenin saç ekim birimindeki çalışmaların da hızlanarak devam ettiğini ifade ederek, “Saç ekim birimimizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birimimiz, hastanemizin içerisinde kazandırdığımız yeni alan ile büyüyerek hizmetine devam ediyor. Türkiye’nin sağlık turizmi pazarının yarısına sahip olan saç ekimde de Sakarya’nın global pazarda bir marka olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özel Adatıp Hastanesi olarak şehrimizin en büyük markası Sakaryaspor, Basketbol 2.Lig takımımız Sakarya Büyükşehir Basketbol, Hentbol Süper Lig’de şehrimizi Avrupa’da temsil eden Sakarya Büyükşehir Hentbol ve Sakarya Kadın Futbol takımlarımızın sağlık sponsorluğunu üstlenerek başarıları ile gururlanıyoruz. Bir spor şehri olan Sakarya’da spora katkı sağlamayı ve sporcu sağlığı konusunda da sporcularımıza her zaman destek olmayı misyon edindik” diye konuştu.

"Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz"

Özel Adatıp Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Gökhan Öner, “İleri düzeyde uluslararası standartlarda olacak Özel Adatıp Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Kalite politikalarımızı güncel tutmak ve daha da ileri taşımak adına çalışmaya devam ediyor ve yatırımlarımızı güçlendiriyoruz. Amacımız Sakarya’mızın potansiyeline destek olmak, şehrimize değer katmak ve Sakarya’nın gelişim sürecine en üst katkıyı verebilmektir" şeklinde konuştu.