Başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Kadir Atmaca tutuklandı ve tüm inşaat belgeleri Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. Yapılan bilirkişi raporu, binanın yıkılmasında müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim şirketi yetkilileri ve kontrol elemanının asli kusurlu olduğunu, belediyenin ise yapı kontrol birimi olarak tali kusurlu olduğunu ortaya koydu.

Fatih Mahallesi'ndeki Özlem Bayraktar Apartmanı, 6 Şubat'taki ilk deprem de yıkıldı ve bu felakette 29 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de ağır yaralandı.

KABA İNŞAAT STAJI İTİRAFI

Binanın şantiye şefi, yeterli deneyime sahip olmadığını itiraf etti. Bağdatlı, şantiyede ciddi bir hata olmadığını iddia ederek, "Bu süreç benim için bir kaba inşaat stajı gibiydi; yeni bilgiler ve deneyimler edindim. Sahada iş organizasyonunu ve iş güvenliğini yönlendiren teknik bir personel olarak görev aldım" şeklinde konuştu.

Yedi kişi hakkında dava açıldı. Bilirkişi raporunda, binanın projelendirme, inşaat ve tamamlama aşamalarında deprem yönetmeliği ile İmar Kanunu esaslarına uyulmadığı vurgulandı.

22 YIL 6'ŞAR AY HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturmayı tamamlayan savcı, tutuklu müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ve Nevzat Bol'a karşı "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Hikmet Doğanay, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ve Beyza Aygün Bağdatlı ile taraf avukatları ve binada hayatını kaybedenlerin yakınları da hazır bulundu.

Müteahhit Kadir Atmaca, cezaevindeki tutukluluğundan, Nevzat Bol ise yaşadığı şehirdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı. Duruşma, Beyza Aygün Bağdatlı'nın savunmasıyla başladı.

İŞ TECRÜBESİZLİĞİ NEDENİYLE BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Bağdatlı, bilirkişi raporunda kendisine atfedilen kusurları kabul etmediğini belirterek, mimar olduğunu ve 2017'de mezun olduktan sonra iş tecrübesizliği nedeniyle iş başvurularının reddedildiğini söyledi. Bağdatlı, müteahhit Kadir Atmaca ile bir arkadaşının aracılığıyla tanıştığını ve onun kendisine şantiye şefi olarak tecrübe kazanabileceğini söylediğini belirtti. Bağdatlı, "Şantiye şefi olarak çalıştım, ancak sigorta yapılmadı ve maaş almadım. İşe başladıktan sonra birçok şey öğrendim. Uygulamalarda gördüğüm hataları not alıp Kadir Bey'e ilettim. Bana göre şantiyede esaslı bir yanlışlık yapılmadı" dedi.

“MASUMUM VE TUTUKSUZ YARGILANMAMI İSTİYORUM"

Müteahhit Kadir Atmaca, binanın yapımında herhangi bir kusuru olmadığını iddia ederek, "Binayı yapı denetim firması ve şantiye şefi ile beraber yaptım. Malzeme kalitesizliği suçlamasını kabul etmiyorum. Masumum ve tutuksuz yargılanmamı istiyorum" dedi. Atmaca, şantiye şefi belgelerinde imzaları kendisinin attığını, Bağdatlı'nın ise stajyer gibi çalıştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, Kadir Atmaca'nın tutukluluğunun devamına, Mehmet Kara ve Nevzat Bol'dan imza örneklerinin alınarak belgelerle karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası, binada anne ve babasını kaybeden Osman Nadir Akıllı, 29 kişinin ölümüne neden olan kişilerin cezalandırılmasını istedi. Akıllı, "Kendim ve dört kardeşim enkazdan yaralı olarak çıkarıldık. Bina yeni yapılmıştı ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilmişti. Şantiye şefi, iş tecrübesi olmayan bir mimardı ve bizim bina onun için staj yeri gibiydi. Adalete güveniyoruz ve suçluların hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz" dedi.