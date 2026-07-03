DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan “ASELSAN’ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, Türkiye’nin savunma sanayisinde stratejik öneme sahip kurumlarından biri olan ASELSAN’ın yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

DMM açıklamasında, ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sanayisinin önemli yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekilerek, vatandaşlardan gerçek dışı ve art niyetli paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.