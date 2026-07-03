Kaza, Aksaray sınırları içerisinde bulunan Ankara-Niğde kara yolunun Babakonağı mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Irak'a doğru seyreden 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs, yoldan çıkarak şarampole yöneldi. Büyük paniğe neden olan kazanın ardından çevredeki sürücüler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi

İhbarın alınmasının ardından olay yerine geniş çaplı bir kurtarma ve sağlık operasyonu başlatıldı. Bölgeye polis, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD personeli ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, otobüs içerisinde bulunan yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve yaralılara ilk müdahalenin yapılması için koordineli çalışma yürüttü.

Kaza sırasında otobüste bulunan yolcular arasında çocukların da yer alması nedeniyle sağlık ekipleri yaralıların durumunu titizlikle değerlendirdi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.