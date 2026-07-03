Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik kapsamında, araç kullanırken video ya da televizyon yayını izlenmesi yasaklandı. Ayrıca araçlardan dışarı taşacak şekilde yüksek sesli müzik dinlenmesi ve bagaj dışına ek ses sistemi yerleştirilmesi de kısıtlandı.

Yeni yönetmelikle birlikte “görüntü cihazı” ve “sürücü görüş alanı” kavramları mevzuata eklendi. Buna göre, sürücünün görüş ve kullanım alanında yer alan, seyir halindeyken televizyon veya video yayını izlenebilen cihazlar “görüntü cihazı” olarak tanımlandı.

Düzenleme kapsamında, sürücünün görüş alanını kapatacak aksesuar ve eşyaların araç içinde bulundurulması yasaklandı. Sürücünün yolu, yayaları, diğer araçları, trafik levhalarını ve yol işaretlemelerini görmesini engelleyen unsurlar bu kapsama alındı. Ancak direksiyon simidi veya gösterge panelinin üst hizasından itibaren beş santimetreyi geçmeyecek şekilde ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucular, görüşü engelleyici unsur sayılmayacak.

Sürücülerin seyir halindeyken görüş ve kullanım alanında bulunan cihazlardan video ya da televizyon yayını izlemesi yasaklandı. Navigasyon, park ve sürüş desteği amacıyla kullanılan cihazlar ile araç içini veya dışını gösteren kamera sistemleri ve aracın kontrolüne ilişkin ekranlar ise yasak kapsamında değerlendirilmeyecek.

Yeni yönetmelikte araçlardaki ses sistemlerine yönelik de sınırlamalar getirildi. Buna göre, araçtaki ses cihazlarının dışarıya taşacak ve çevrenin huzurunu bozacak şekilde kullanılması yasaklandı. Ayrıca üretici tarafından belirlenen alanlar dışında araçlara ilave hoparlör, amplifikatör, subwoofer ve benzeri ses sistemleri takılamayacak.

Araçların bagaj kısmında ise yalnızca bir adet maksimum 45 Hz subwoofer ve bir adet maksimum 300 watt amplifikatör bulundurulmasına izin verilecek.

Ticari yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı araçlarda, şoförlerin izleyemeyeceği şekilde bireysel sesli ve görüntülü cihazlar bulunabilecek. Ancak bu cihazlar şoförler tarafından kontrol edilemeyecek.