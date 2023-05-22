Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırken seçmenler bir kez daha sandık başına gidecek. Bir önceki seçimde 15 Mayıs'ta okullar tatil edilmişti. Şimdi yine okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

29 Mayıs tatil mi? Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri yaklaşırken öğrenciler bu soruya cevap arıyor. Tatil beklentisi gitgide artarken işte konuya dair bilgiler...

29 MAYIS TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı.