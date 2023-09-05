Şiddetli sağanak yağmur felaketi sonucunda, 3 aylık Asel bebeğin akıntıya kapılmasıyla ilgili arama çalışmaları hala devam ediyor. Gözleri yaşlı anne, "Cenazesi olsun bulunmasını istiyorum. Beklemek çok yordu bizi, çaresizce bekliyorum" dedi. Aksaray'da yaşanan bu felaket sonucunda birçok olumsuzluk yaşandı.

Gündüz saatlerinde başlayan sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde daha da şiddetlendi ve kısa sürede sel meydana geldi. Kent genelinde sel, cadde ve sokaklara zarar verdi. Hatta bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Bu felakette 1 kişi hayatını kaybetti. Araçlardan birinde bulunan 2 çocuk annesi Gülseren En, hayatını kaybetti. Aynı araçtaki eşi Çapan En ve diğer araçlardaki 13 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ancak 3 aylık Asel bebek hala kayıp. Selden kurtulan Nazif Balcan ve eşi Hayrice Balcan'ın bebekleri Asel, suyun akıntısına kapılarak kayboldu. Asel'i bulmak için arama çalışmaları devam ederken, suda sürüklenip güçlükle kurtulan Hayriye Balcan, yaşadıklarını anlattı.

"Güzelyurt'tan, annemden dönüyorduk. Yağmur çok şiddetliydi. Kaza yapmak istemedik, çocuğumuz vardı arabada. Akaryakıt istasyonuna duralım, yağmurun dinmesini bekleyelim, daha sonra yola devam ederiz, dedik. Zaten akaryakıt istasyonuna durduktan 5 dakika sonra her şey o zaman başladı. Bir anda sular gelmeye başladı. Göremedik suyun geldiğini, yağmur çok şiddetli, aşırı rüzgar var. Sis gibi bir şey çöktü. Arabanın içinden dışarısı net gözükmüyor. Zaten onun için yolda ilerleyemedik. Sular gelmeye başlayınca, arabanın içine su dolmaya başladı. Elime telefon geçti bir anda. Kayınbabamı aradım, 'Baba biz sele kapılıyoruz. Yardım edin' dedim. O da, 'Geliyoruz' dedi. 'Siz bizi kurtaramazsınız. Haber verin herkese, siz tek başınıza kurtaramazsınız bizi' dedim. Akaryakıt istasyonuna bizle beraber 5-6 araç geldi, beklemeye başladı. Çünkü yolda ilerlemek mümkün değil."

ELLERİMİN İÇİNDEN KAYDI GİTTİ

''Sular gittikçe yükseldi. Nasıl olduysa bir kaya parçası mı, sert bir şey geldi, eşimin oturduğu tarafa sürücünün bulunduğu tarafa çarptı. O çarpmayla kapı açıldı. Çocukla ben suya fırladım. Eşim arkamdan 'Hayriye' diye bağırdı. Duydum ama suyun içindeydik artık. Taklalar atıyoruz, çocuk kucağımda. Çocukla epey sürüklendim. Sonra ellerimin içinden kaydı gitti. Sonra su beni dereye attı . Derede akıntıya kapılmamak için direndim, sonra artık canım kesildi, yoruldum. Kımıldayacak halim kalmadı. Ellerimi, kollarımı açtım, 'Öleceğim burada, hepimiz öleceğiz' diyerek kelime-i şehadet getirdim. Nasıl olduysa Allah tarafından ot, çöp, işte ağaç parçaları etrafımı sardı. Ben hareketsiz halde kalınca su beni yukarı kaldırdı. Ondan sonra ağzım, burnum açılınca nefes almaya başladım ama derenin içinde tabii gidiyorum bu sırada. Hani akıntı birden fazlalaşıyor. Suda batıp, çıkıp sürükleniyorum. Ağaçlardan tutunmaya çalıştım. Çok uğraştım ama akıntı kuvvetli olduğu için tutamadım. Daha sonra elime kalın bir ağaç parçası geldi. Ona tutundum. Biraz dinlenip, nefes aldım. Sonra gücümü toplamaya çalıştım.

Çıkmaya çalışıyorum suyun içinden ama deredeki su o kadar yükselmiş ki, topraktır, ağaç parçasıdır neye tutunmak istesem hepsi suya karışıp gidiyor. Sonra suyun içinde ayağıma ağacın kökü denk geldi. Oradan artık destek aldım ve ağacın üzerine çıktım. Ağacın üzerinden tarlaya indim. Yürüyecek halim yok. Ayağa kalkıyorum. Bir sağa düşüyorum, bir sola düşüyorum. Bir iki adım atamadan ayakkabılarımın altına çamurlar yapıştı, ayakkabı ağırlaştı. Ayakkabıları çıkardım, tarlanın içinden yürümeye çalıştım.''

Aksaray'da meydana gelen şiddetli sağanak yağmur felaketinde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin annesi olan Hayriye Balcan, kızının bir an önce bulunmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Cenazesi olsun bulunmasını istiyorum. Beklemek çok yordu bizi, çaresizce bekliyorum. Hiç böyle bir şey düşünemedik. Sel kimsenin aklına gelebilecek bir şey değildi. Ekipler artırılsın, gereken ne varsa fazlasıyla yapılsın. Bir an önce evladımı göreyim. Mezarı olsun, en azından başında ağlayayım."