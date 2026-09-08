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Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Ayşegül Gölen, dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.

Ayşegül Gölen için bugün Huzur Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Genç kızın vefat haberi ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Hastanenin Acil Servisi’nde tedavi altına alınan 13 yaşındaki Ayşegül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaklaşık yarım saat sonra hayatını kaybetti.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Ayşegül, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu Huzur Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Yasin D. (45) yönetimindeki 16 L 6877 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan bisikletiyle ana yola çıkan Ayşegül Gölen’e (13) çarptı.

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