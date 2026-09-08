Sevenleri, talebeleri ve ilçe halkı tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanan vefat haberinin ardından, merhum hoca için dua ve anma programları devam ediyor.

Mevlid programının detayları şu şekildedir:

* Tarih: 11 Eylül 2026 Cuma

* Saat: Akşam ile Yatsı Namazı Arası

* Yer: İshak Paşa Camii

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunması ve hocamızın ruhu için dualar edilecektir.

HAFIZ OSMAN KİMDİR?

Hafız, İshakpaşa Camii Müezzini. 1943 yılı Keles-Yazıbaşı Köyü’nde doğdu. 11 yaşında doğduğu köyde başladığı Kuran eğitimini 1958 yılında Orhaneli Kuran Kursu’nu hafız olarak bitirerek tamamladı. 1966 yılında Bergama-Doğancı Köyü’ne imam olarak atandı. 1983 yılına kadar burada devam etti. 1983 yılı Ocak Ayında İshakpaşa Camiine müezzin olarak atandı. 18 yıl 4 ay burada görev yaptı. Bu süre içinde her gün sabah, ikindi ve yatsı namazları öncesi Kur’an okudu. İnegöl’e geldiği 1983 yılı Ramazanından itibaren aralıksız her yıl Ramazan Ayında Hatimli Teravih kıldırdı. 2016 yılı ramazanında 35 yıldır bu hizmeti yerine getirmekte idi. “Hafız olmak yetmez, hafız ölmek gerek” diyerek, çok önemsediği hafızlığını sürekli geliştirmek için her türlü çabayı sarf etti. “Bir Günde Hatim” etkinliklerinde defalarca görev alarak meslektaşlarına örnek olmaya çalıştı. Bu etkinliğin Kutlu Doğum Haftalarında bir İnegöl geleneği haline dönüşmesini sağladı. 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası’nda aralıksız olarak 22. kez tertip edilmişti.