Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Yalova yolu Orhangazi Tüneli çıkışında meydana geldi. Seyir halinde olan TIR'ın lastiği henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Lastiğin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden başka bir TIR'a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR, sol şeritte ilerleyen başka bir araca çarptıktan sonra bariyerlere çıktı.

TIR sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.