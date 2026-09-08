Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Yalova yolu Orhangazi Tüneli çıkışında meydana geldi. Seyir halinde olan TIR'ın lastiği henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

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Lastiğin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden başka bir TIR'a arkadan çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR, sol şeritte ilerleyen başka bir araca çarptıktan sonra bariyerlere çıktı.

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TIR sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ