İlçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik düzenlenen uygulamada ekipler, belirlenen noktalarda denetim gerçekleştirdi.



Fen İşleri Müdürlüğü önü, Çevre Yolu, Geçit Restaurant önü ve Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar ve şahıslar kontrol edildi.



1500 kişi kontrol edildi

İnegöl genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 1500 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, ekipler tarafından araçlar üzerinde de denetimler gerçekleştirildi.



Yapılan kontroller sonucunda herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamayla ilçede huzur ve güven ortamının korunması hedeflendi.