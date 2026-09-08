İlçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik düzenlenen uygulamada ekipler, belirlenen noktalarda denetim gerçekleştirdi.

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Fen İşleri Müdürlüğü önü, Çevre Yolu, Geçit Restaurant önü ve Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar ve şahıslar kontrol edildi.

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1500 kişi kontrol edildi
İnegöl genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 1500 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, ekipler tarafından araçlar üzerinde de denetimler gerçekleştirildi.

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Yapılan kontroller sonucunda herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamayla ilçede huzur ve güven ortamının korunması hedeflendi.

Kaynak: HABER MERKEZİ