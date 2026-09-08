İnegöl’ün Huzur Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, bisikletiyle yola çıkan 13 yaşındaki Ayşegül Gölen’e hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Ayşegül, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Abdülhamit Han Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiydi

Ayşegül Gölen’in, İnegöl ilçesi Abdülhamit Han Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Acı haberin ardından Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çögezer tarafından taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, “İnegöl ilçesi Abdulhamit Han Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Ayşegül Gölen, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.” ifadelerine yer verildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Çögezer, mesajında merhumeye Allah’tan rahmet dileyerek, “Kederli ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullandı.

Huzur Mahallesi’nde toprağa verildi

Genç Ayşegül için bugün Huzur Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları, eğitim camiası ve mahalle sakinlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından 13 yaşındaki Ayşegül Gölen, dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.