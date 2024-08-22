3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 38. yılında kabri başında anıldıBURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 38. yıl dönümü nedeniyle anıt mezarının bulunduğu Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde devlet töreniyle anıldı.

Törene Celal Bayar'ın yakınları ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Valimiz Erol Ayyıldız, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Celal Bayar'ın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, çelenkler bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Bayar ailesinin taziyeleri kabul etmesinin ardından tören sona erdi.