Geçtiğimiz günlerde Kurşunlu beldesinde meydana gelen ve 3 evin büyük hasar aldığı yangın sonrası bölge insanları harekete geçti.

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Daha önce belde statüsündeyken belediye olduklarını ve 2 itfaiye aracı ile kendilerini güvende hissettiklerini söyleyen mahalle sakinleri, belediyenin kapanması ile birçok haktan mahrum bırakıldıklarını iddia ettiler.

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Belediyeye ait iş makineleri ile itfaiye araçlarının artık olmadığı mahallede vatandaşlar zaman zaman ciddi zorluklar ile karşılaştıklarını iddia ediyor.

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Sokak ve caddelerinde yaşanan en küçük olumsuzluk anında daha önce belediyeden hemen çözüm aldıklarını ancak mahalle statüsü kazanılmasının ardından vatandaşların çözüm bulmakta zorlandıklarını anlatan mahalle sakinleri, “Kurşunlu belediye iken gerek tarla yolları gerekse de mahalle aralarında her türlü sorunlar bir telefonla halledilirdi. Kurşunlu’da 2 itfaiye aracımız vardı. Çıkan yangına hemen müdahale edilir ve büyümeden söndürülürdü. Bütünşehir yasası bize yarar değil zarar verdi. Şimdi bizim itfaiye araçlarımız olsaydı son yaşanan yangında bu kadar zarar ortaya çıkmazdı” diye konuştular.

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Kurşunlu beldesinde ciddi bir nüfusun yaşadığını ve tarım ve sanayi alanında gelişim gösterdiğini kaydeden mahalle sakinleri, termal sularında turizme kazandırılması ile birlikte bölgeye akın akın insanların geldiklerini söyleyerek, “İnegöl karayolundan Kurşunlu’ya gelen yolumuz çok dar. Burada ciddi bir araç trafiği var. Bu yolun genişletilmesi, sağlık ocağının güçlendirilmesi, iş makineleri ve itfaiye araçlarının Kurşunlu’ya konulması gerekiyor. Kurşunlu bu hizmetleri hak ediyor. Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse de İnegöl Belediyesi’nden bu konuda destek istiyoruz” dediler.

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Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ