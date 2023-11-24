Terör örgütüne karşı gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-29" Operasyonu, İstanbul merkezli olmak üzere Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurarak, Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) olarak tespit edilen 39 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla terör örgütü üyelerinin İstanbul, Diyarbakır ve Bolu'da aynı anda etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Yapılan operasyonun, terörle mücadelede kararlılıkla devam eden güvenlik birimlerinin başarılı bir örneği olduğunu vurgulayan Bakan, halkın güvenliği ve ülkenin birliği için yürütülen mücadeleye destek çağrısında bulundu.