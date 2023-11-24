Terör örgütüne karşı gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-29" Operasyonu, İstanbul merkezli olmak üzere Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurarak, Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) olarak tespit edilen 39 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla terör örgütü üyelerinin İstanbul, Diyarbakır ve Bolu'da aynı anda etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Yapılan operasyonun, terörle mücadelede kararlılıkla devam eden güvenlik birimlerinin başarılı bir örneği olduğunu vurgulayan Bakan, halkın güvenliği ve ülkenin birliği için yürütülen mücadeleye destek çağrısında bulundu.
İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-29" Operasyonu kapsamında Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) şüpheli şahıs yakalandı Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; TERÖRİSTLERİ VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİ İNLERİNDE YAKALAYIP ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ İstanbul merkezli ilçede adrese; Diyarbakır Silvan ve Yenişehir ilçelerinde adrese, Bolu'da adrese olmak üzere toplam adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör şüphelisi şahıs yakalandı. BTÖ tarafından sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirilen bu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; Ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.