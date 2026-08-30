ADD İnegöl Şubesi Başkanı Birol Atay, yayımladığı mesajında 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekti.

Atay mesajında, 19 Mayıs 1919’da başlayan Kurtuluş Savaşı’nın, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos’ta kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin zafere ulaştığını belirtti.

Kurtuluş mücadelesinin emperyalizme karşı verilen büyük bir bağımsızlık savaşı olduğunu ifade eden Atay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün günlerden 30 Ağustos. Bugün zafer günüdür. 19 Mayıs 1919’da başlayıp 26 Ağustos sabahı ‘Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum’ emri ile başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos günü zafere ulaştı.”

Atay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri!” emriyle başlayan sürecin, Türk ordusunun 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşuyla düşmanı denize dökmesiyle sona erdiğini ifade etti.

“Kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız”

30 Ağustos Zaferi’nin 104. yıl dönümünü kutlayan Atay, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

“30 Ağustos Zaferi’nin 104. yılı hepimize kutlu olsun. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni yöneten başta büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ile cesurca savaşan Türk halkının şehit ve gazilerini şükranla anıyorum.

O kahramanları; unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.

Yaşasın tam bağımsız Türkiye!

Ne mutlu Türküm diyene!”