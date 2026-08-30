Alınan bilgilere göre olay, dün sabah saatlerinde Esenkent-Bahçeşehir güzergahında meydana geldi.

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Ara sokaktan manevra yapıp caddeye çıkan A.Ö. (58) yönetimindeki motosiklet, caddede ilerleyen ve hızlı olduğu iddia edilen farklı bir motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü A.Ö.'nün vefat ettiğini tespit etti. Diğer sürücü ise ağır yaralı halde hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA