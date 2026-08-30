Alınan bilgilere göre olay, dün sabah saatlerinde Esenkent-Bahçeşehir güzergahında meydana geldi.

Ara sokaktan manevra yapıp caddeye çıkan A.Ö. (58) yönetimindeki motosiklet, caddede ilerleyen ve hızlı olduğu iddia edilen farklı bir motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü A.Ö.'nün vefat ettiğini tespit etti. Diğer sürücü ise ağır yaralı halde hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.