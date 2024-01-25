MALZEME LİSTESİ:

3 yufka 100 gr tereyağı

1. KATI İÇİN:

500 gr havuç

zeytinyağı

tuz

karabiber

2. KATI İÇİN:

1 demet ıspanak yaprağı

tuz

karabiber

3. KATI İÇİN:

beyaz peynir

kaşar peyniri

ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı

Çörekotu

Susam

HAZIRLANIŞI: Havuçları soyuyoruz ve rendeliyoruz. Tavaya zeytinyağı döküyoruz ve havucu soteliyoruz. Tuzunu, karabiberini atıyoruz. İlk yufkayı tezgaha seriyoruz. Üzerine biraz eritilmiş tereyağı serpiyoruz. Üzerine havucu serpiyoruz. Üzerine ikinci yufkayı seriyoruz. Tekrar tereyağı serpiyoruz. Ispanak yapraklarını üzerine iri iri kırıp koyuyoruz. Tuz ve karabiber serpiyoruz. Son yufkayı da üzerine seriyoruz. Tereyağı sürüyoruz. Beyaz peyniri ve kaşar peyniri de üzerine rendeliyoruz. Yufkanın kendi tarafımızdaki kısmını hafif katlıyoruz. Sağ ve sol kenarları da hafif katlıyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz. Ortadan ikiye kesiyoruz ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yan yana koyuyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Susam ve çörekotu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.