Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olayda 14 yaşında ki Hakan Kumanova, iddiaya göre sosyal medyada yaşanan sözlü tartışmanın ardından. Y.G. (16) ve arkadaşı S.E’nin. (17) saldırısına uğramış, boynundan aldığı darbeler sonucunda ağır şekilde yaralanmıştı.

Whatsapp Image 2024 05 17 At 20.20.07İnegöl Devlet Hastanesi’nde duran kalbe yapılan masaj sonrası hayata geri dönen Hakan, Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi’ne sevk edildi. Ambulansta yine 2 kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen Hakan Kumanova, yaşam mücadelesinde pes etmedi.

Whatsapp Image 2024 05 27 At 14.03.27Entübe odasından çıkarılan Hakan’ın yoğun bakım ünitesine alındığı ancak uyutulmaya devam edildiği öğrenildi. Hayati tehlikeyi henüz atlatamayan gencin tedavisi sürüyor.

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Bu arada küçük Hakan’a saldırdığı iddia edilen Y.G ve S.E. olaydan kısa süre sonra emniyet güçlerince yakalanmış, sorgulamalarının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İBRAHİM USLU