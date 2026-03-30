Esenyurt Fevzi Çakmak Caddesi'nde sabah saatlerinde İki sürücü arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri silahla ateş açması üzerine kurşunların isabet ettiği sürücü Özgür Teker olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. ihbar üzerine ölgeye giden polis ekipleri 34 SF 3355 plakalı BMW marka araç ile 34 HAZ 921 plakalı aracın yol ortasında kapıları açık şekilde terk edilmiş halde olduğunu belirledi. Araçların yakınında yerde hareketsiz yatan şahsın Özgür Teker olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesine göre Teker'in kafa, göğüs ve karın bölgelerinden silahla vurulduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemelerde, maktulün aracında kaporta ve cam kısımları ile arka camında çok sayıda kurşun izi bulunurken, diğer araçta da mermi girişi olduğu görüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 34 HAZ 921 plakalı araçta bulunan şüphelilerin olay sonrası yaya olarak kaçtıkları, ayrıca olay sırasında beyaz renkli üçüncü bir araçtan da ateş açılmış olabileceği öne sürüldü. Öte yandan, 34 HAZ 921 plakalı aracın sürücüsü olduğunu beyan eden Şehmuz Y. isimli şahsın kendisine silah çektiğini, bu nedenle yanında bulunan arkadaşıyla birlikte korkarak olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.