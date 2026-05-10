Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD ile İran arasındaki savaşta uzlaşma sinyallerinin gelmesi, akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi. Hafta başında benzinde yapılan düşüşün ardından, 9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatına 5,58 TL indirim uygulandı.

70 TL’NİN ALTINA İNDİ

Motorinde 7,17 TL’lik indirimin önemli bir kısmının Eşel Mobil Sistemi nedeniyle pompa fiyatlarına 1,79 TL’lik bölümünün yansıması bekleniyordu. Ancak pompa fiyatlarına daha büyük bir indirim yansıdı. İndirim sonrası İstanbul’da motorinin litre fiyatı 66,11 TL’ye, Ankara’da 67,38 TL’ye, İzmir’de ise 67,65 TL’ye geriledi.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMi

Akaryakıtta eşel mobil sistemi, petrol fiyatları veya döviz kurundaki artış nedeniyle maliyetlerin yükselmesi durumunda, bu artışın bir bölümünün vergiden karşılanması anlamına geliyor. Bu sistemde akaryakıt ürünlerindeki maliyet artışı doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılmıyor. Bunun yerine devlet, ÖTV’de indirime giderek fiyat artışını sınırlandırıyor.

Uygulama 5 Mart itibarıyla yürürlüğe girerken, hesaplamalarda 2 Mart tarihi esas alındı. Düzenlemeye göre akaryakıt ve LPG fiyatlarında oluşabilecek zamların yüzde 75’e kadar olan bölümü ÖTV indirimiyle karşılanırken, kalan kısmı ise pompa fiyatlarına yansıtılıyor.