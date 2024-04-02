Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 motosiklet çalan 2 hırsız yakalandı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Coşkun Sokak, Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi ve Bahçelievler Mahallesi Karacaoğlan Caddesi’nde bulunan ikametlerden motosiklet çalınması üzerinde polis ekipleri hırsızları yakalama çalışması başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızların 17 yaşındaki E.K. ve 14 yaşındaki A.İ. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu 2 hırsız yakalanırken suça konu olan motosikletler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.