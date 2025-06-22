

"Uyuşturucuya Sessiz Kalanlara Karşı Vatandaşın Hesabı Var" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında İnegöl’de de 23 Haziran Pazartesi günü 17:30 - 20:30 saatleri arasında Sani Konukoğlu camii önünde açılacak stantta ortak basın açıklaması yapılacak ve imza toplanacak.

Konuyla ilgili Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Yıldız ve Deva Partisi ilçe başkanı Onur Metinbaş ortak bir açıklama yaparak uyuşturucuyla mücadelede hassasiyet gösteren başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkesi açılacak stantlarına davet etti.

Ortak yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Bu kampanya, yetkililere millet adına sorduğumuz bir vicdan ve sorumluluk hesabı olacak. Siyasi bir amaç gütmeksizin tek derdimiz gençlerimizin uyuşturucuya teslim olmadığı bir ülkedir. Bu anlamda Yeni Yol grubu olarak yapacağımız stant ve imza çalışmamıza tüm ilçe halkımızı bekliyoruz.”