İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gastro Şefimiz Ali Müfit yeniden MasterChef’te. Başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer vererek, destek mesajı paylaştı.

İlk olarak 2022 yılında yarışmaya dahil olan Çağlayan, bu yıl da gastronomi alanındaki yeteneklerini sergilemek üzere yarışmada yer aldı. Yarışmanın ön eleme turunda arpacık soğanlı ve kuru erikli Boşnak yahni hazırlayan Çağlayan, jüri üyelerinden aldığı iki evet oyu ile bir üst tura yükselmeye hak kazandı.