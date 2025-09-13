Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Ayvalık Yarı Maratonu 24 ülkeden 1300 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Ayvalık sokaklarında renkli görüntülere sahne olan koşuda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Setur Marinas Ayvalık’tan başlayan yarış Ayvalık’ın ünlü Şeytan Sofrası’na kadar uzanan bir parkurda güneşli bir havada gerçekleşti. Ayvalık’ın sahil boyunca uzanan yollarında koşan sporcular izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Oldukça heyecanlı ve mücadeleli geçen yarı maraton sonunda; genel klasman erkeklerde birinciliği Suat Karaoğlu ikinciliği Muharrem Yılmaz ve üçüncülüğü de Sadık Başar elde etti. Yarı maraton genel klasman kadınlarda ise Çiğdem Gülgeç birinciliği, Gülşen Çerçi ikinciliği ve Betül Zeybekoğlu üçüncülüğü elde etti. Koşuda ayrıca 21, 10 kilometrelerde çeşitli kategorilerde ödüller de sahiplerini buldu.

Konuşmaların ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürü Adem Özalp, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Kaan İbrik, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder ve organizasyona destek verenler dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.