Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap seçer, bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen ‘Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu’nun 8 kilometrelik Korykos ile 15 kilometrelik Sebaste Parkuru’nun startını Kızkalesi’nde verdi. ‘Doğanın İçinde Tarihe Koş’ sloganıyla gerçekleştirilen maratonda toplam 550 sporcu yarıştı ve maraton toplam 5 kategoriden oluştu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen maratonda sporcular, Mersin tarihinin birbirinden eşsiz manzaralarına tanıklık etme fırsatı buldu. Tarih, doğa ve sporun bir araya geldiği 3. Kilikya Ultra Maratonu ile Mersin’in kültürel ve doğal mirası tanıtılırken, saklı kalan tarihin eşsiz dokusunun keyfini sporcular ile birlikte izleyiciler de çıkardı. Türkiye’de en önemli ultra maratonlardan birisi olan Kilikya Ultra Maratonu’nda yüzlerce sporcu koştu.

Mersin’in doğal mirası, spor ile tanıtılıyor

3. Kilikya Ultra Maratonu’nda 10 ülke ve Türkiye’den 16 şehirden toplam 550 sporcu yarıştı. Parkurlar boyunca Cennet Cehennem Obruğu, Adamkayalar, Kanlıdivane, Sebaste Antik Kenti, Korykos gibi tarihi ören yerlerinin ve antik kiliselerin içerisinden geçildi. Tüm katılımcılara madalya, dereceye giren sporculara kupa verildi.

Maraton toplam 5 kategoriden oluşuyor

Maraton toplam 5 kategori olmak üzere; Korykos Parkuru 8K, Sebaste Parkuru 15K, Kızkalesi Parkuru 33K, Kızkalesi Parkuru Takım 33K ve Kilikya Ultra Maratonu 56K’dan oluştu. 33K, 33K Takım ve 56K parkurları Lemas Kanyonu’ndan start verirken; 8K ve 15K parkurları Kızkalesi’nden start aldı ve startı Başkan Seçer verdi. Bütün parkurların finish noktası da Kızkalesi’ydi.

Başkan Seçer maratonun startını verdi

Mersin’in tarihini, kültürünü, doğasını tanıtmak adına Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu’nun iyi bir organizasyon olduğunu kaydeden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bu anlayışta birçok organizasyon yapıyoruz. Bugün de tarihi Kızkalesi’ndeyiz ve atmosfer son derece güzel. 16 değişik il ve 10 farklı ülkeden 500’den fazla sporcumuz var” dedi. Sporcuların muazzam bir atmosferde tarihin ve doğanın içinde koştuğunu vurgulayan Seçer, “Tarihi, kültürel birikimlerin içerisinden koşuyorlar. Bu anlamıyla da çok ilgi çeken bir maraton oldu. 3.’sü geçtiğimiz yıllara göre organizasyon olarak daha güzel oldu. Gelecek yıl daha sonraki yıllar çok daha iyi noktalara getirmeyi düşünüyoruz. Çok daha fazla sayıda sporcu gelsin, hem ulusal ölçekte hem uluslararası ölçekte ülkemizi Mersinimizi tanısınlar istiyoruz” sözlerine yer verdi.

“Görevin hakkını vermek istiyorsanız, görevinizi yerine getireceksiniz”

Spor organizasyonları dışında da her türlü hizmetlerine devam edeceklerini söyleyen Seçer, “Görevin hakkını vermek istiyorsanız, görevinizi yerine getireceksiniz. Biz de onu yapıyoruz ve vatandaştan aldığımız yetkiyi kullanıyoruz. Mersin’imiz enerjisi yüksek bir kent ve her noktası da son derece hareketli. Bölgenin coğrafya özelliğinin, verimli tarım topraklarının, Toros Dağları’nın ve Akdeniz’in etkisi var. Birçok faktör bir araya gelince enerjisi yüksek bir kent ortaya çıkıyor ama asıl buradaki temel öge bana göre Mersin’de yaşayan halk. Mersin’de yaşayan halk Anadolu. Anadolu’nun her yerinden Mersin’de yaşayan insanları bulabilirsiniz. Bu kültürlerin buluşması belki de bu enerjiyi ortaya çıkarıyor” dedi.

“Merkezi yönetimin Mersin’e dönük vizyonunu yeterli bulmuyoruz”

Gelecek günlerin Mersin için çok daha iyi olacağını söyleyen Seçer, “Mersin’e değer katacak önemli mesafeler alınıyor, yatırımlar yapılıyor. Hem yerel bazda hem de genel bazda demek isterdim ama merkezi yönetimin Mersin’e dönük bakışı, düşünceleri ve ortaya koyduğu vizyonu açıkçası yeterli bulmuyoruz. Daha iyi olması gerekiyor. Çünkü Mersin nihayetinde Türkiye’nin güçlü ekonomik yapısına sahip bir şehri. Türkiye’nin ilk 7’de vergisini ödeyen bir şehir. Bunun karşılığının bu olmaması lazım” diyerek, çok daha özel ve güzel yatırımların olması gerektiğine dikkat çekti.

“Mersin bu kadar mı son plana atılacak bir kent?”

Kızkalesi’ne gelmek için sabah 07.00’de yola çıktığını ve yoğun trafikten dolayı 08.00’de ancak gelebildiğini kaydeden Seçer, “O kadar yoğun trafik var ki, bugüne kadar bu otoyolun yapılmaması bile bana göre başlı başına bir skandal. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde yatırımlar yapılıyor, yapılmasın demiyorum ama Allah aşkına Mersin bu kadar mı son plana atılacak bir kent? Dinamizminden, yüksek enerjisinden ve ekonomik büyüklüğünden bahsettim ama yatırımlara geldiğiniz zaman ne hikmetse bu tarafa bakış açısı biraz daha farklı oluyor diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“Daha da güzel yatırımların altına imza atacağız”

Mersin’in 320 kilometrelik uzun bir sahil şeridine sahip olduğunu hatırlatan Seçer, “Biz Maliye hazinesinden tahsis ettirdiğimiz bazı bölgelerde plaj işletmeciliği yapıyoruz. Bu tabi ki işlettiğimiz bölgelere bir düzen de getiriyor, vatandaşların güvenle denize girmesi açısından farklılık yaratıyor. Bunu daha fazla genişletmek istiyoruz” dedi. Kent merkezinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil şeridine de pek çok işletme açtıklarını söyleyen Seçer, “Birbirinden güzel farklı konseptlerde, yaşlı, genç, çocuklara hizmet eden çok güzel tesislerimiz var. Mersinliler bunu çok güzel kullanıyor ve Mersinlileri gerçekten kutluyorum. Memnuniyetlerini de duyuyorum ve bu da beni bir kat daha mutlu ediyor. O tesislerimizi doya doya kullanıyorlar ve bu da bizi mutlu ediyor. Daha da güzel yatırımların altına imza atacağız” şeklinde konuştu.

“Mersin’in marka kent olması için birçok faktör bir araya gelmeli”

Kentin marka kent haline gelebilmesi için birçok noktaya değinilmesi gerektiğinin altını çizen Seçer, etkinliklerin yanı sıra çevre temizliğinin, turizmin gelişmesinin, tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli yatırımların yapılmasının buna katkı sunacağını belirtti. Seçer, “Yetiştirdiğiniz insanlar; siyasetçisinden sanatçısına, yazarına çizerine kadar bütün faktörler bir marka kent oluşturur. Yani marka kent öyle çok basit bir kavram değildir, içi dolu doludur. Yaptığınız her güzel ve ilgi çeken, kalitesi olan eylem marka kent olma yolunda sizlere katkı sunar” ifadelerine yer verdi.

“Kenti kentli ile yönetmek istiyorsanız sivil topluma farklı bir sayfa açacaksınız”

Yola çıktıkları günden bu yana Mersin’e katkı sunmak için STK’lar ile bir araya geldiklerini söyleyen Seçer, “2019’dan bu yana Mersin’de STK’larla iletişim muazzam duruma geldi. Mersin’de vatandaş yararına faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerine de buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum” dedi. Pek çok kişi ile bir araya geldiklerini ve kentin sorunlarını tartıştıklarını, çözüm yollarını konuştuklarını belirten Seçer, “İş birliği ve güç birliği yapıyoruz. Zaten kentler bu şekilde büyür. Son zamanlarda da bu açıdan muazzam işler oluyor. Kenti kentli ile yönetmek istiyorsanız sivil topluma farklı bir sayfa açacaksınız, onlarla iletişimi çok iyi sağlayacaksınız” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın yararına olan ne varsa yapılacak”

Hizmetlerinin dur durak bilmeden devam edeceğini vurgulayan Seçer, “Çok daha güzel, etkin ve vatandaşlarımızın yararına olan ne varsa yapılacak. Her zaman söylüyorum, moral üstünlüğümüz çok yüksek. Çünkü 5 yıllık bir deneyim var, bir hakimiyet var. Şehre, çalışmalara, hizmetlere ve eksiklere; her şeye hakimiz. Mersinliler rahat olsunlar, 6 ay önce çok değerli bir tercih yaptılar ve bize destek verdiler” dedi. Mersinlilerin verdiği desteğin Türkiye’de ses getirdiğini belirten Seçer, “Siyasi arena yerel sonuçları değerlendirirken mutlaka Mersin ya da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın durumu konuşulmadan geçilmiyor. Mersin nasıl marka kent olacak ve tanınacak?’ İşte Mersin’i her platformda konuşturacaksınız. Kimse merak etmesin çok daha güzel işler olacak” sözlerine yer verdi. Maratonun keyifli geçtiğini söyleyen Seçer, Mersinlilere seslenerek, “Umarım hep beraber sadece Mersin değil, ülkemiz çok daha iyi noktalara gelecek” dedi.