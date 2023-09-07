Gürcistan’da 1 yıl arayla 2 kez operasyon geçiren 3 yaşındaki Danieli, Bursa’da uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Kalça bölgesinde yumuşak doku kitlesi sebebiyle Gürcistan’da 1 yıl arayla 2 kez operasyon geçiren 3 yaşındaki Danieli, aradığı şifayı Bursa’da buldu. Medicana Bursa Hastanesinde tedavi altına alınan Danieli, 9 ay süren kemoterapi sürecinin ardından ülkesine gönderildi. Hastanede kaldığı sürece boyunca, doktor ve hasta bakıcılarla yakından bağ kuran Danieli için pasta kesilerek uğurlandı.

Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Metin Demirkaya, ’’3 yaşındaki hastamız kalça bölgesinde yumuşak doku kitlesi sebebiyle ile Gürcistan’da yaklaşık 1 yıl ara ile iki kez opere edilmiş. Hastanemize başvurduktan sonra yumuşak doku sarkomu tanısı aldı ve Eylül 2022’de tedavisi planlanarak kemoterapiye başlandı. Radyoterapi uygulandı. Kemoterapisi yaklaşık olarak 9 ay süren hastamızda tam iyileşme sağlandı ve kontrollere gelmek üzere evine gönderildi’’ dedi.