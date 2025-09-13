Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen çalıştayına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Hedefimiz daha güvenli, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Bursa” dedi.BURSA (İGFA) - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen çalıştay programı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. İnşaat mühendisliği mesleğinin güncel sorunlarının, yeni projelerin ve çözüm önerilerinin konuşulduğu çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın geleceğini inşa eden mühendislerin kent için taşıdığı önemi vurguladı. Bilimsel ve teknik verilere dayalı projelerin kentin sürdürülebilir gelişimine katkı sunacağını belirten Bozbey, “Bursa gibi tarihi ve kültürel mirası güçlü bir şehirde, mühendislerin ve mimarların desteği olmadan sağlıklı bir kentleşmeden bahsetmek mümkün değildir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz daha güvenli, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Bursa. Bunun için projeler geliştiriyor, çalışıyoruz. Çalıştayın verimli, ufuk açıcı ve birleştirici sonuçlar üretmesini diliyorum” diye konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem ise kentleşme, deprem gerçeği, altyapı ve üstyapı projeleri gibi konuların her geçen gün daha fazla önem kazandığını belirtti. Bu süreçte mühendislerin sorumluluğunun artığını dile getiren Erdem, çalıştayın tüm kente fayda getirmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından yeni teknolojiler, kentsel dönüşüm uygulamaları, deprem dayanıklılığı, altyapı sistemleri ve sürdürülebilir kentleşme gibi konularda sunumlar yapıldı. Program sonunda, ortaya çıkan öneriler raporlaştırılarak kamuoyuyla paylaşılacak.