EDİRNE (İHA) – Edirne’nin İpsala ilçesinde dün düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’na katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alıcı ve satıcı arasındaki makine pazarlığına arabulucu olarak devreye girdi.

Edirne’nin İpsala ilçesinde dün gerçekleştirilen program çerçevesinde çeltik hasadı için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’nı ziyaret etti.

Fuarda alıcı ve satıcı arasında yapılan tarım makinesi pazarlığına katılan Bakan Yumaklı, tarafları dinledikten sonra devreye girerek satıcıyı ikna etti. Yumaklı’nın arabuluculuğuyla alıcı, ürünü daha uygun fiyata satın aldı. Yapılan pazarlıkta ise Bakan Yumaklı’nın araya girmesi herkesin yüzünü gülümsetti.