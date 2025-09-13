Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi sınırları içerisinde, D650 kara yolu üzerinde 4 Eylül günü meydana gelen trafik kazasındaAntalya istikametine seyir halindeki Buğrahan Türker’in (25) kullandığı çim tohumu yüklü 06 DIP 437 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dorsesi ayrılan tır, yan yatarak sürüklenirken tır hurdaya dönmüştü.

Sürücü hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edilirken araç içerisinde bulunan 25 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle yol kenarında bulunan bariyerin yerinden koptuğu görüldü. Tıra ait parçalar çevreye savrulurken, trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlanırken, yapılan savcılık incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü Buğrahan Türker’in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.