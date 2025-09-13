Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Hakan Tunç, Mert Altan Çakır
Sultan Su İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Mete Sevinç, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Enes Yılmaz, Hasan Alp Altınoluk
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Burak Öğür, Levent Gülen, Berk Yıldız, Berk İsmail Ünsal, Yılmaz Ceylan, Çınar Tarhan, Orhan Nahırcı, Recep Yemişçi, Onur Karakabak, Vedat Bora, Sadık Arda Yılmaztürk
Sarı kartlar: Kerem Dönertaş(İnegölspor)
Goller: Hasan Alp Altınoluk(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
21'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Kerem'in attığı pasla topla buluşan Hasan Alp'in vuruşu ağlarla buluştu.
Kaynak: Mehmet Sevinç