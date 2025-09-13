Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Kültür Kart’ın Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Müzik Hackathonu, bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyen müzik gruplarının 12 Ekim’e kadar “genckulturkart” Instagram hesabındaki biyografiden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Kültür Kart tarafından düzenlenen Müzik Hackathonu, bu yıl dördüncü kez genç müzisyenlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de ilk olan ve her yıl yoğun ilgi gören etkinlik, bu yıl da Konya Büyükşehir Belediyesi Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Katılımcı müzik grupları, programın başında açıklanan tema doğrultusunda tamamen özgün şarkı sözleri ve besteler üretecek. Ekipler, formata uygun olarak 42 saat boyunca hackathon alanından ayrılmadan kesintisiz bir üretim sürecine girecek.

Program, 24 Ekim Cuma günü saat 19.00’da başlayacak ve 26 Ekim Pazar günü saat 12.00’de sona erecek. Katılımcıların hazırladıkları eserler, programın tamamlanmasının ardından aynı gün saat 13.00 itibarıyla jüri karşısında sergilenecek. Sunumların ardından jüri değerlendirmesiyle dereceye giren gruplar belirlenecek.

Ortaya çıkan eserler; En İyi Söz, En İyi Müzik, En İyi Grup Performansı ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde yarışacak. Bu kategorilerde dereceye girenlere ödülleri verilecek.

İlk kez 2022 yılında düzenlenen Müzik Hackathonu, kısa sürede üniversiteli gençler arasında dikkat çeken bir etkinliğe dönüştü. Her yıl farklı müzik gruplarının sahne aldığı program, genç müzisyenlere hem üretimlerini sergileme hem de profesyonel müzik dünyasıyla buluşma imkânı sunuyor.

Etkinliğe katılmak isteyen müzik gruplarının 12 Ekim 2025 tarihine kadar “genckulturkart” Instagram hesabındaki biyografiden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.