Üç yıldır düzenlenen Cleanstep etkinlikleri kapsamında, bu yıl Uluslararası Kıyı Temizleme Günü’nde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte toplamda 3 şehirde 35 bin metrekare kıyıda 3 ton çöp toplayarak çevreye katkıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Çevre dostu çalışmalarıyla dikkat çeken House of SuperStep ve SuperStep, daha temiz bir dünya için kolları sıvadı. 3 yıldır düzenlenen Cleanstep etkinlikleri kapsamında, bu yıl Uluslararası Kıyı Temizleme Günü’nde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte toplamda 3 şehirde 35 bin metrekare kıyıda 3 ton çöp toplayarak çevreye katkıda bulundu.

House of SuperStep ve SuperStep tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Cleanstep etkinliği, Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'ne eşzamanlı olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Üç ayrı ilde organize edilen etkinliğe, şirket yöneticileri ve çalışanlarının da içerisinde bulunduğu yaklaşık 350 çevre gönüllüsü katıldı.

Cleanstep ekibi; İstanbul Avcılar Sahili, Antalya Konyaaltı ve Sarısu Plajı, İzmir İnciraltı Kent Ormanı ve Sasalı Kuş Cenneti’nde kıyı ve çevre temizliği yaptı, sahil şeridi boyunca çöpleri topladı. 350 kişi tarafından 5 saat süren temizlik çalışmalarının ardından toplamda yaklaşık 1 ton çöp toplandı. Bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Cleanstep etkinliklerinde, 3 yıldır toplamda yaklaşık 3 ton çöp toplanmış ve geri dönüşüme kazandırılmış oldu.

ÇEVREYİ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Markanın Pazarlama Grup Yöneticisi İrem Balkan etkinlikle ilgili şunları söyledi: ‘’Çevreyi korumak ve daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için çalışmak hepimizin sorumluluğu. Bu bilinç ve şirket kültürümüz gereğince Cleanstep etkinliğimizi düzenli aralıklarla gerçekleştiriyoruz. Üç yıldır düzenlediğimiz organizasyonun bu yıl 11’sini gerçekleştirdik. Cleanstep etkinlikleri kapsamında sadece kıyılarımızı değil ormanlarımızı da temizliyoruz. Tüm dünyanın aynı amaçla kutladığı Uluslararası Kıyı Temizleme Günü’nde, 1 ton atık toplandı. Böylelikle toplamda 3 yılda kıyılarımız ve ormanlarımız yaklaşık 3 tona yakın atıktan temizlenmiş oldu."