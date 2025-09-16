Keşan Kent Konseyi Kent, Çevre ve Ekoloji Meclisi, Mecidiye Köyü’ndeki İbrice Limanı’nda yürütülen kazılarda ortaya çıkan 1500 yıllık üç pitosun (küp) beton dökülerek yok edildiğini ve SİT alanındaki tahribatları kınayan bir açıklama yaparak, Edirne Valiliği ve ilgili kurumlara seslendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi Kent, Çevre ve Ekoloji Meclisi Yürütme Kurulu, İbrice Limanı’ndaki kazılarda bulunan 1500 yıllık tarihi 3 adet küp ile ilgili Edirne Valiliği ve tüm yetkili kurumlara çağrıda bulunan yazılı bir açıklama yayımladı.

İbrice Limanı, Antik Çağ’dan beri kullanılan ve dalış turizmiyle ünlü bir bölge olmasına rağmen, kontrolsüz inşaat faaliyetleriyle tarihi dokusuna zarar verildiğine dikkati çekilen açıklamada Kent Konseyi, kazılar sırasında bulunan bin 500 yıllık pitosların “su küpü” denilerek betonla doldurulduğunu, Geç Antik Çağ’a ait bir duvarın tahrip edildiğini öne sürdü.

2023 yılında başlayan İtalyan Koyu’ndaki kale kazılarının 2024-2025’te izinsiz bırakıldığı, ancak prefabrik binalar için kazı izni verildiği çelişkisini de eleştiren Konsey, “Sit alanında inşaat izni hangi kurumlarca verildi? Bilimsel raporlar neden paylaşılmıyor? İhlaller bildirilmesine rağmen neden önlem alınmadı?” sorularını yönelterek, İbrice Limanı ve Saros Körfezi’nin “Tarihi Sit Alanı” ilan edilmesini, ihmallerin hesabının sorulmasını istedi.

Açıklamada, “Keşanlılar olarak tarihimize sahip çıkıyoruz, yetkilileri de sorumluluk almaya çağırıyoruz” denildi.