Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, son uyarılarıyla gündemdeyken, bir inşaat firmasının reklamında yer alması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Söz konusu firma, deprem toplanma alanına 72 katlı rezidans inşa edecek.

Reklam Panosuna Tepki Gösterdiler

İstanbul Şişli'de yer alan reklam panosunda Görür'ün "Depremi durdurmayacağımıza göre yapmamız gereken deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmaktır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu reklam panosuna vatandaşlar tepki gösterdi.