Araştırmada, orta ve yüksek yoğunlukta gerçekleştirilen günlük 30-60 dakikalık egzersizin, beyindeki hafıza ve bilişsel işlevleri ertesi gün de olumlu etkilediği belirtildi. Derin uyku ile desteklenen egzersizin ise beyin fonksiyonlarını daha da güçlendirdiği vurgulandı.

Doç. Dr. Çınar, bu bulguları şu şekilde açıkladı:

“Egzersiz sonrası beyinde gerçekleşen nörotransmitter değişiklikleri, bir sonraki gün bilişsel işlevleri artırarak hafızayı güçlendiriyor. Egzersizin yalnızca kısa vadeli değil, uzun süreli zihinsel faydalar sağladığını görüyoruz. Özellikle derin uyku ile birlikte yapıldığında bu etkiler çok daha belirgin hale geliyor.”

Beyni genç hafızayı diri tutuyor

Düzenli egzersizin yalnızca zihinsel sağlığı değil, bedensel sağlığı da iyileştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Çınar, “Egzersiz kalp sağlığını güçlendirir, kan basıncını dengeler ve metabolik hastalıkların riskini azaltır. Kas ve iskelet sistemi üzerinde de olumlu etkiler oluşturur, eklem sağlığını korur ve kemik yoğunluğunu artırır. Aynı zamanda egzersiz, ruh halini iyileştiren endorfin salgılar ve stres seviyelerini düşürür. Böylece fiziksel ve psikolojik iyilik hali sağlanmış olur” dedi.

Egzersiz ve uyku, beynin genç kalmasını sağlıyor

Araştırma, egzersiz ve kaliteli uyku kombinasyonunun beynin yaşlanma sürecini yavaşlattığını gösteriyor. Doç. Dr. Çınar, “Egzersiz, beyin fonksiyonlarını güçlendirirken, özellikle derin uyku evresinde geçirilen zaman hafızayı iyileştiriyor ve bilişsel fonksiyonları artırıyor. Bu iki faktörün birlikte etkisi, yaşlanan beyin üzerinde olumlu sonuçlar oluşturuyor” şeklinde konuştu.

50 yaş üstü için kritik öneme sahip

Çalışmaya katılan 50-83 yaşındaki bireyler, daha fazla egzersiz yaptıklarında hafıza testlerinde daha başarılı oldu. Ayrıca, daha fazla uyku, özellikle derin uyku, bu iyileşmeyi destekledi. Doç. Dr. Çınar, hareketsiz yaşam tarzının beyin fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkilerini vurgularken, düzenli egzersizin zihinsel sağlık için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Minimum yarım saat hareket ve uyku şart

Araştırma, yaşlılık döneminde bile uyku kalitesinin ve fiziksel aktivitenin bilişsel sağlığı iyileştiren önemli faktörler olduğunu ortaya koyuyor. Doç. Dr. Çınar, egzersiz ve uyku düzeninin beyin sağlığındaki etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğini belirterek, “Bu kombinasyonun uzun vadeli etkilerinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi, beyin sağlığına katkılarını daha net gösterecektir” dedi.

Düzenli egzersiz ve kaliteli uyku, hem bedensel hem de zihinsel sağlığı güçlendiriyor. Özellikle yaşlı bireylerde bilişsel fonksiyonları iyileştirerek, yaşam kalitesini artıran bu iki faktör, beyin sağlığını korumak için hayati öneme sahip. Hareketsiz yaşam tarzının olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, günde 30-60 dakika egzersiz ve uyku düzeni, sağlıklı bir yaşlanma için temel unsurlardır.