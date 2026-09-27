Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı’nın ilçe başkanını belirlemek amacıyla düzenlediği üye ön seçimi başladı. Sani Konukoğlu Konferans salonunda gerçekleştirilen seçimde parti üyeleri, ilçe başkanlığı için oy kullanıyor.

Saat 14.00’ta başlayan oy verme işlemi 17.00’ye kadar devam edecek. Seçim, Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Kongreye Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile İnegöl'deki siyasi parti temsilcileri ve parti üyeleri katıldı.



"HİÇ BİR ZAMAN GERİ ADIM ATMADIK"

Kongrede bir konuşma yapan İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Son zamanlarda çok sancılı süreçlerden geçtik ve hala geçmeye devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde diploma iptallerini gördük, cumhurbaşkanı adayımızın tutuklanmalarını gördük, belediye başkanlarımızın tutuklanmasını gördük, bütün herkesin büyük bir baskı yaşadığı süreci yaşadık. Ama hiçbir zaman geri adım atmadık.

Hiçbir zaman, bir santim bile başımızı öne eğmedik. Bizler Yeni Parti'yi kurarken bu yaşanan bütün olumsuzlukların karşısında artık Türkiye'nin yeni bir yol haritası gerekliydi ve millet siyasete müdahale etti. Bu kadar haksızlığın, bu kadar adaletsizliğin olduğu bir ülkede bizler "siyasete müdahale ediyoruz" diyerek, Yeni Parti'yi millet kurmuştur. Tabii ki ülkemiz çok önemli, tarihi bir süreçten geçiyor. Bir tarafta cumhuriyetin yitimleri ve kazanımları, Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği çağdaş, ilerici ve yaşanabilir; herkesin eşit, adil olduğu, hukukun, adaletin olduğu bir ülke ya artık seçimlerin bile olmayacağı ya da sembolik olacağı bir monarşiye doğru sürüklenmektedir.

İşte bir yol ayrımındayız. Ya demokratik cumhuriyet ya da monarşi. İşte bizim hepimizin birlikte mücadele etmesi gereken bu ülkede kurulan Cumhuriyeti, cumhuriyetin birikimlerini, cumhuriyetin kazanımlarını sonuna kadar yaşatmak bizim görevimiz, boynumuzun borcudur" dedi.

İki aday yarışıyor

Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı için mevcut kurucu ilçe başkanı Erkan Dönmez yeniden aday olurken, Yaşar Yılmaz da adaylığını açıklayarak yarışa dahil oldu. Böylece ön seçimde ilçe başkanlığı için iki isim yarışıyor.

Yeni Parti'nin İnegöl'deki seçim modelinde ilçe başkanının doğrudan üyelerin oylarıyla belirlenmesi öngörülüyor. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından seçim sonucu merakla bekleniyor.

İnegöl’de gözler şimdi sandıktan çıkacak sonuçta.